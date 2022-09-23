تحرك عاجل لـ«تضامن الدقهلية» لمساعدة أسر ضحايا حادث بورسعيد
كتب:
صالح رمضان
02:49 ص | الجمعة 23 سبتمبر 2022
حادث تصادم بورسعيد
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الليلة عن تحرك عاجل لتقديم الدعم والمساعدة، لأسر ضحايا حادث تصادم أتوبيسين على طريق «المطرية – بورسعيد» ، ووقوع حالتي وفاة، و22 مصابًا من أبناء محافظة الدقهلية.
كما أعلنت مديرية التضامن، تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لأسر الضحايا وعلاج المصابين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
تدخل عاجل لتضامن الدقهلية
وقال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن المديرية تدخلت بسرعة وبشكل عاجل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم، وصرف المساعدات لحالات الأسر المتضررة من حادث التصادم على طريق «المطرية بورسعيد».
50 ألف جنيه لأسرة كل ضحية
وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم متابعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة لصرف المساعدات اللازمة بموجب القرار الوزاري رقم 433 لسنة 2022 حيث يتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، وتقرر كذلك دعم أسر الضحايا لمدة عام وحيث يتم صرف مبلغ 50 ألف جنيها بحد اقصى إذا نتج عن الحادث عجز كلى والتنسيق بشأن حالة المصابين مع مديرية بور سعيد للتضامن الاجتماعى والمتابعة أولا بأول حتي تماثلهم للشفاء.