تحرك عاجل لـ«تضامن الدقهلية» لمساعدة أسر ضحايا حادث بورسعيد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الليلة عن تحرك عاجل لتقديم الدعم والمساعدة، لأسر ضحايا ‏حادث تصادم أتوبيسين على طريق «المطرية – بورسعيد»‏‎ ‎، ووقوع حالتي وفاة، و22 مصابًا من أبناء محافظة الدقهلية.

كما أعلنت مديرية التضامن، تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لأسر الضحايا وعلاج المصابين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وفي إطار تكليفات الدكتور ‏مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.‏

تدخل عاجل لتضامن الدقهلية ‏

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن المديرية ‏تدخلت بسرعة وبشكل عاجل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم، وصرف المساعدات لحالات الأسر ‏المتضررة من حادث التصادم على طريق «المطرية بورسعيد».

‏50 ألف جنيه لأسرة كل ضحية

‏وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم متابعة ‏التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لسرعة لصرف المساعدات اللازمة بموجب القرار الوزاري رقم ‏‏433 لسنة 2022 حيث يتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيه ‏في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، وتقرر كذلك دعم أسر الضحايا لمدة ‏عام وحيث يتم صرف مبلغ 50 ألف جنيها بحد اقصى إذا نتج عن الحادث عجز كلى والتنسيق بشأن حالة ‏المصابين مع مديرية بور سعيد للتضامن الاجتماعى والمتابعة أولا بأول حتي تماثلهم للشفاء.‏‏