إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق المحور المركزي بالجيزة

شهد طريق المحور المركزي بالجيزة، حادث تصادم أعلى الطريق، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما، واستعان رجال المرور بالأوناش، وجرى رفع السيارة المتسببة في الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم أعلى طريق المحور المركزي بالجيزة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى طريق المحور المركزي بالجيزة، وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة، انتقلت سيارات الشرطة والمرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

إصابة شخصين في الحادث

وتبين وقوع حادث تصادم في طريق المحور المركزي باتجاه ميدان لبنان في الجيزة، إذ اصطدمت سيارتان ببعضهما، ما أسفر عن إصابة شخصين في الحادث، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى بالقرب من مكان الحادث، وجرى رفع السيارة المتسببة في الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يجري رجال المرور تحرياتهم حول الواقعة.