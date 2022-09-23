مصرع طفلة أسفل عجلات «بيتش باجي» غرب بورسعيد

لقيت طفلة مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم في حادث ماساوي، أثناء استقلالها «بيتش باجي» في إحدى القرى السياحية غرب بورسعيد، وسحب شعرها إلى أسفل عجلاته، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

نقل جثة الطفلة إلى مستشفى النصر

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بنقل الطفلة مريم هاني محمد فؤاد 9 سنوات، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل، بإدعاء سقوط بيتش باجى على رأسها في بورتو سعيد غرب المحافظة.

وتبين وجود تهتك بالرأس وتم وضع الجثة بمشرحة النصر تحت تصرف النيابة.

الطفلة كانت بصحبة أهلها

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الطفلة كانت بصحبة أهلها في القرية، واستأجرت «بيتش باجي» فالتف بها فسقطت، واشتبك في شعرها فسحبها أسفل عجلاته.

توجيه الاتهام إلى صاحب البيتش باجي

وأمر مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، كما طلب رخصة صاحب «البيتش باجي» وتوجيه الاتهام له بالسماح لطفلة بقيادة «البيتش باجي»، وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحصه وإذا كان به عطل أو هو حادث قدري.

إصابة شخص في تصادم دراجة بخارية وتاكسي

في سياق منفصل، أصيب شخص في تصادم سيارة تاكسي مع دراجة بخارية بمنطقة الأمل الجديد بحي الضواحي.

كان مدير أمن بورسعيد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إبراهيم إبراهيم حامد 26 سنة إلى مستشفى التابعة للتامين الصحي الشامل في تصادم سيارة تاكسي مع موتوسيكل كان يركبه المصاب.

ويجري رجال البحث الجنائى ببورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث حيث تبين من التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب الحادث.