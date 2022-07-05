مصرع وإصابة 2 في تصادم لنش و«بيتش باجي» في شاطئ الغرام بمطروح

لقى شاب مصرعه، قبل قليل، وأصيبت سيدة شابة بإصابات بالغة، إثر وقوع حادث تصادم بين «لنش» وموتوسيكل البحر «بيتش باجي»، في المياه على شاطئ الغرام، غرب مدينة مرسى مطروح، وأخطرت شرطة الحماية المدنية اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وتم نقل جثة المتوفي والمصابة بواسطة سيارات الإسعاف، إلى مستشفى مطروح العام.

حادث تصادم لنش و«بيتش باجي» في البحر

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، ضحايا حادث «شاطئ الغرام»، وهما «محمد فاروق محمد زكي»، 43 سنة، من القاهرة، عبارة عن أشلاء، و«هبة الله فاروق»، 33 سنة، من القاهرة، في غيبوبة بسبب الغرق نتيجة التصادم والحالة العامة سيئة، وتم إجراء إنعاش قلب رئوي للحالة من خلال أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وجرت معاينة موقع الحادث، والتحفظ على اللنش والموتوسيكل «البيتش باجي»، المتسببين في حادث التصادم الذي وقع داخل مياه البحر بشاطئ الغرام، غرب مدينة مرسى مطروح، من خلال الشرطة والحماية المدنية والإنقاذ النهرى، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل للنيابة، كما تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى مطروح العام، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.