إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب «ملاكي» و«بيتش باجي» في جنوب سيناء

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء، فيما أصيب رابع في انقلاب «بيتش باجي»، بمدينة شرم الشيخ.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم «4285- ق. ف . هـ»، على بعد 50 كيلومترًا من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة شرم الشيخ.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من هالة جعفر عبد الحميد، 33 عامًا، مصابة بكسر بالكتف اليمنى وجرح بالشفة العليا، وزياد شوقي سعيد، 11 عامًا، سحجات وكدمات، وكريم شوقي سعيد، 12 عامًا، كدمات وسحجات، وجميعهم من القليوبية، كما أصيب عبداللطيف رزق عبداللطيف، 43 عامًا، بجرح قطعي باليد اليمنى، من البحيرة في حادث انقلاب «بيتش باجي»، خلف جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي.