30 أردبا بدلا من 20 للفدان.. طريقة سهلة لزيادة إنتاجية القمح بنسبة 30%

يستطيع مزارعو القمح في مصر زيادة إنتاجية المحصول الإستراتيجي بنسبة 30% على الأقل، وهذا ما حدث فعليا خلال موسم حصاد 2022 حينما نجح 10 مزارعين في زيادة الإنتاجية من خلال إتباع طرق وتوصيات الزراعة والري الحديث واختيار التقاوي الجيدة بالحقول الإرشادية.

طرق الزراعة الحديثة في الحقل الإرشادي

وقال أحمد صبحي عبد النعيم، مزارع من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إنه حقق أعلى إنتاجية لمحصول القمح على مستوى الجمهورية لموسم 2022، من خلال إتباع طرق الزراعة الحديثة في حقله الإرشادي، حيث زرع تقاوي قمح من صنف بني سويف 5 «حقل إرشادي»، وحقق إنتاجية تجاوزت 30 أردبًا للفدان الواحد، لأنه نفذ توصيات وزارة الزراعة ومكتب إرشاد ملوي بإتباع أساليب الزراعة والري الحديثة، واختيار أصناف تقاوي جيدة.

حرث وتخطيط الأرض بنظام المصاطب

وأضاف «عبد النعيم»، الذي كرمه وزير الزراعة ضمن 10 مزارعين حققوا أعلى إنتاجية قمح على مستوى الجمهورية للموسم الماضي 2022، أن حقله الإرشادي الكائن بقرية قلبا بمركز ملوي حقق إنتاجية بلغت 30 أردبًا و97 كيلو لفدان واحد، وذلك نظرا للاهتمام بطرق التسميد أثناء التخضير، والري والزراعة الحديثة التي وفرت الكثير من مستلزمات الإنتاج وحققت محصولا وفيرا، لافتًا إلى أن أهم تلك التوصيات حرث وتخطيط الأرض بشكل جيد، وعمل مصاطب للري أثناء تخضير الأرض، وهي تسهل عملية الري وتقلل الوقت، وتوفر في المياه وتحافظ على النبات.

وأوضح، أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد من محصول القمح في الأعوام الماضية كان يتراوح بين 20 إلى 25 أردبا بحد أقصى للفدان، وبتنفيذ توصيات وزارة الزراعة في الحقول الإرشادية زاد إنتاج الفدان إلى 30 أردبا، وهي زيادة غير مسبوقة ولم يحققها أي مزارع في محافظة المنيا قبل ذلك، مؤكدا «أنا حققت أكبر إنتاجية على مستوى الجمهورية، بنسبة زيادة تجاوزت 30% مقارنة بالأعوام الماضية».

تكريم 10 مزارعين من 9 محافظات

فيما قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، لـ«الوطن»، إن 10 مزارعين من 9 محافظات كرمهم الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، لأنهم طبقوا توصيات الوزارة في الحقول الإرشادية وطريقة الري الحديثة، وحققوا أعلى إنتاجية قمح على مستوى الجمهورية للموسم الماضي 2022.