وزير الزراعة يكرم أفضل مزارعي القمح.. حققوا أعلى انتاجية هذا العام

كرّم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مزارعي القمح الذين حققوا أعلى انتاجية هذا العام، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي.

السيسي يُولي محصول القمح أهمية كبيرة

وأكد «القصير» أن الرئيس السيسي يُولي محصول القمح أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، كما أن الحكومة تقدم حزمة حوافز لتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل القمح، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي لأردب القمح للموسم الجديد 1000 جنيه، بالإضافة إلى توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج يحتذي بها المزارعون.

وأوضح «القصير» أن ملف الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة من خلال المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر فضلًا عن دعم التوسع الرأسي من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

‏وأضاف أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تعتبر من أهم البرامج التي تسهم بشكل كبير في التحسين من أجل التوسع الرأسي، والمساهمة في استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالإنتاجية العالية، ومقاومة الأمراض والتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

وأشاد الوزير بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والجهات المعاونة المحلية والدولية في تنفيذ أكثر من 7000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية، كما وجه الشكر للمزارعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة كما أنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.

زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

وأشار وزير الزراعة إلى أن المراكز البحثية قدمت جهودًا كبيرة من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لذا تقدم الدولة كل الدعم لاستنباط العديد من أصناف القمح.

وأوضح الوزير أن الدولة تسعى إلى التنوع في مصادر المياه واستصلاح الأراضي لتوفير قدر كبير من الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفًا أن الحقول الإرشادية لها دور كبير في تطوير إنتاجية الأرض، والدولة تقدم الدعم اللازم للمزارعين لتطوير نظم الري وتنويع مصادر المياه، مؤكدًا أن الأموال وحدها غير قادرة على توفير احتياجات الشعوب، لكن يجب علينا تطوير أنماط الاستهلاك.

وأردف أن الدولة استطاعت تحقيق احتياطي استراتيجي قادر لتحقيق الاكتفاء، والدولة مقبلة على استصلاح 3 ملايين فدان، بمساندة القوات المسلحة، موجهًا الشكر لجهاز الخدمة الوطنية ومشروع مستقبل مصر على دعمهم ملف الأمن الغذائي في مصر، لافتًا إلى أن القيادة السياسية كان لها الفضل الكبير في تحقيق جهود استباقية أسهمت في مواجهة المشكلات وتحقيق احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.

من ناحيته، استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، جهود المركز في مجال التوسع الرأسي لتحقيق أقصى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية خاصة وأن مصر على أعتاب تنظيم مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر المقبل وأشار سليمان أيضًا التوسع في إنتاج التقاوي وزيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة.

كما قام الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بتقديم عرض توضيحي لمناقشة أهم النتائج المتحصل عليها من زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح.

وأضاف مدير المعهد أن حقول المزارعين الإرشادية بمحافظات جمهورية مصر العربية التي طبقت هذه النتائج قد انتهت إلى التوصيات الفنية اللازمة لتعظيم إنتاجية محصول القمح لهذا العام، وتعتبر هذه الحقول الإرشادية نموذجًا لتطبيق الخطوات اللازمة لرفع الإنتاجية أمام مزارعي القرية التابع لها الحقل الإرشادي للموسم الزراعي 2021 و2022.

كما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية لزيادة الحقول الإرشادية للقمح خلال الموسم الجديد.

وقام وزير الزراعة والشئون البرلمانية ومحافظ الجيزة بتكريم بعض مزارعي القمح الذين حققوا أعلى انتاجية ومن بين المكرمين «أحمد عبدالحافظ محمود من كفر صقر بمحافظة الشرقية- أحمد شحاتة محمود من البحيرة- راضي شفيق محمود بالدقهلية- محمد عبد الله إبراهيم- النوبارية- أحمد محمد أبو صرة بالغربية - عبد ربه فتحي بالوادي الجديد - أحمد صبحي عبد النعيم بمحافظة المنيا - صموئيل بأسيوط - أحمد السيد محمد ضيف الله بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج».