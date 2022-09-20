مدير معهد المحاصيل: مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج القمح الربيعي

قال الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إنّ مصر تحتل المركز الاول عالميًا في إنتاج القمح الربيعي، والمركز الثالث في إنتاج القمح بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط بعد تركيا وإيران والمركز الثامن عشر عالميًا في الإنتاج العالمي.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح 3650000

وأضاف خلال ورشة نظمتها الزراعة بعنوان «النهوض بمحصول القمح موسم 2021-2022»، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3650000، وبلغ متوسط إنتاجية الفدان 19 أردبًا بما يعادل 2.9 طن، وإجمالي الإنتاج 10.6 مليون طن، ومتوسط إنتاجية الحقول الإرشادية 24 أردبًا للفدان، والقدرة الانتاجية للأصناف الجديدة 30 أردبًا.

وأوضح أن عوامل النجاح تتمثل في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج متكيفة مع التغيرات المناخية، والسياسة الصنفية والتوصيات الملائمة لكل بيئة مناخية، ومنظومة انتاج التقاوي وزيادة نسبة التغطية للوصول إلى 100% موسم 2024-2025، والسياسة السعرية الجديدة للتوريد، وأشار إلى أن محافظة الشرقية هي الأعلى في زراعة القمح يليها البحيرة ثم الوادي الجديد ثم الشرقية وبعدها الدقهلية ثم المنيا.

الاهتمام بملف الزراعة

وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن العالم كله ينظر حاليا إلى الاهتمام بملف الزراعة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي خلفت جائحة كورونا وتسببت في زيادة الأسعار عالميا وخاصة الأعلاف والحبوب والتي أثرت بالطبع على ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف «سليمان»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له نظرة استباقية بقرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجاتنا مما يضيف نصف مليون فدان من المحاصيل الاستراتيجية.

استنباط أصناف جديدة

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى الاهتمام بالتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة بالإضافة إلى حزم التوسيع ثم تأمين التقاوي الجيدة، ثم نشر هذه التوصيات على المزارعين.

وأوضح سليمان أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في توزيع التقاوي المعتمدة لتغطي جميع مساحات المحاصيل الاستراتيجية لأن الفرق ما بين التقاوي المعتمدة يزيد إنتاجية القمح بنحو 5 أردب.