أحمد بدير: «العمل الفني الهادف مفيد زي الطبيب اللي بيعالج»

أعرب الفنان أحمد بدير سعادته لحضور الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، موضحًا: «أنا حاسس إني في مهرجان كان وحاجة تفرح وتحية لنقابة المهن التمثيلية، والشركة الراعية إن المهرجان يتم في الظروف دي، وده يدل على إن الفن قوة ناعمة ورسالته محل تقدير».

وأوضح «بدير» خلال لقاء خاص مُسجل على هامش حفل الدورة الأولى للمهرجان، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن مجرد حضور المهرجان يعتبر تكريم له، مشددًا على أن «كل عمل فني يصل للناس وله قيمة وله معنى أكيد بيبقى مفيد زيه زي الطبيب اللي بيعالج».

وأشاد بدير برد فعل الجمهور على دوره في مسلسل الاختيار، لافتًا إلى أنه كان يكفيه أن يؤدي مشهد واحد في دور المشير الراحل محمد حسين طنطاوي قائلًا: «لو جالي وكان المشهد بالنسبة لي إني طالع بضهري بس كان يكفيني، وأي ممثل اشترك في الاختيار ومر بس من قدام الكاميرا فده فخر وشرف له للمشاركة في هذا العمل العظيم اللي بيجسد البطولة الحقيقية، والمؤامرة التي كانت ستلقي بنا للهاوية».

تمنى أن يجسد شخصية المشير طنطاوي منذ سنوات

وكشف الفنان أحمد بدير أنه منذ 3 سنوات سأله أحد المذيعين عن الشخصية التي يرغب في أدائها فأجابه أنه يرغب في أداء شخصية المشير طنطاوي.

وتحدث الفنان القدير أحمد بدير عن دور جابر أبوالهنا في مسلسل راجعين يا هوا، لافتًا إلى أنه يعتبر هذه الشخصية ساحرة.