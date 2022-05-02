أحمد بدير: سعدت بالمشاركة في مسلسلي الاختيار 3 وراجعين يا هوى

قال الفنان أحمد بدير، إنه يقدم شخصية دكتور في الفلسفة ضمن مسلسل راجعين يا هوى، وبعيد عن السوشيال ميديا، يفلسف الصراعات الموجودة في عائلته، لافتا إلى أن المسلسل نغمة مختلفة في الموسم الرمضاني، من خلال قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، مبينا أن الإنتاج لعب دورا مهما لخروج المسلسل في شكل يتناسب مع أداء الكاتب الراحل، وفريق عمل متميز يتضمن المخرج محمد سلامة والممثل خالد النبوي، يعبر عن عبق الفن في الزمن الجميل.

دور المشير طنطاوي في مسلسل الاختيار 3

أضاف «بدير» خلال استضافته في برنامج «دراما مصر»، على فضائية «Extra News» المذاع مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية الشابة نهى درويش، أن دوره في مسلسل الاختيار في الجزء الثالث، كان رائعا، إذ قدم شخصية المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، لافتا إلى أن المشاهدين يحبون المشير، وهو حصل على هذا الحب لتقديمه الدور، خاصة أن طنطاوي أنقذ مصر في وقت مهم.

بدير: أحب أدوار الكوميديا.. وهذه نصائحي للجدد

أوضح الفنان أحمد بدير، أن هناك شخصية أسعدته طوال تاريخه الفني، واستنفرت الطاقات بداخله، خاصة الشخصيات الكوميدية، إذ بدأها في المسرح، لافتا إلى أن الأدوار الكوميدية صعبة، لكنها ممتعة وتسعد الأفراد، وهذا يعطي قيمة إنسانية مضافة للممثل، موضحا أن رحلة كل فنان مختلفة من شخص لآخر، لأن كل شخص له قدرة على الصمود والمتابعة والمذاكرة، لكن ينصح بالمداومة على العمل والثقة والتطوير المستمر.