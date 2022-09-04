أحمد بدير يتسلم جائزة من مهرجان «همسة» للفنون تكريما عن مجمل أعماله

تسلم الفنان أحمد بدير جائزته وتكريمه من مهرجان «همسة» للفنون، المقام في دار الأوبرا المصرية، في دورة الفنان توفيق عبدالحميد.

الفنان أحمد بدير كان قد ذهب اليوم رفقة عدد من أصدقائه إلى الأوبرا من أجل استلام التكريم الذي جاء تكريما عن مشواره الفني الطويل.

أحمد بدير: «مسلسل راجعين يا هوى رجعني لأيام زمان»

كان آخر ظهور للفنان أحمد بدير دراميا في مسلسل «راجعين يا هوى» مع الفنان خالد النبوي والذي عرض لأول مرة في شهر رمضان الكريم.

وقال أحمد بدير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطبخ الستات» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين، على قناة «CBC»: «مسلسل راجعين يا هوى رجعني لأيام زمان وبالتحديد وقت مسلسلات ليالي الحلمية وزيزينا، التي كان يكتبها السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة».

وتابع الفنان أحمد بدير، بأنه سعيد بمشاركته مع الفنان خالد النبوي في المسلسل، قائلًا: «بحب خالد النبوي، واشتغلت معاه مرة واحدة في المهاجر، لكن بستمتع بالعمل معاه، وحاسس إن أنا عمه الحقيقي، وهناك كيمياء بيننا وهو إنسان حساس وجميل».

أحمد بدير يتسلم جائزة عن مجمل أعماله

يذكر أن الفنان أحمد بدير كان قد استلم تكريمه من جائزة همسة عن مجمل أعماله ومشواره الفني الكبير في عالم الفن بالسينما والدراما والمسرح.