نادية الجندي: حب الجمهور لا يقدر بأموال الدنيا كلها

أكدت الفنانة نادية الجندي أن حب الجمهور لا يقدر بأموال الدنيا كلها، مبدية سعادتها بالتكريم لأنه يعطي الفنان طاقة إيجابية ويساعده على تحمل الصعاب التي يراها في المهنة الصعبة، ويعتبر تقدير للمجهود والمشوار والتاريخ.

وأوضحت نادية الجندي خلال لقاء خاص مُسجل على هامش حفل الدورة الأولى للمهرجان، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه لا توجد مشاكل بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، مشيرة إلى أن الصحافة أحيانًا «تشعلل الأمور» لافتة أن «عبيد» فنانة محترمة وعشرة عمر.

بعض الفنانات بيأجروا «سوشيال ميديا» بالفلوس

وتابعت نادية الجندي «الفن أخلاق والفنان لازم يبقى على خلق قبل ما يبقى فنان وزمن الفن الجميل زمان كان كل الفنانين يحبوا بعض ويسألوا على بعض دلوقتي فيه بعض الفنانات بيأجروا سوشيال ميديا بالفلوس ولجان إلكترونية بالفلوس عشان يهاجموا أي فنان ناجح، وده إحساس رهيب إنك تحس إن فنان زيك بيحاربك في الخفاء بأسلوب تاني وبسلاح قذر في الخفاء ولجان إلكترونية بفلوس».

واستطردت: «تبتدي تهاجمك وكل عمل تعمله تسخفك وتقول حاجات عنك كاذبة عشان تشوشر عليك، وعلى اسمك وحب الناس ليك وكل ده مبيأثرش في نجومية فنان رجله راسخة وعنده تاريخ لكن ده فشل وحقد ودول مبيوصلوش لحاجة»، لافتة إلى أن هناك من يدفعون أموال للبعض ليهاجموها لينشروا أخبار كاذبة عنها.