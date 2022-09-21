نادية الجندي: أفلام الأكشن والدراما أرهقتني.. و«سكر زيادة» تجربة مختلفة

قالت الفنانة نادية الجندي، إنها بذلت جهودا كبيرًا أثناء تصوير أفلامها، موضحةً: «كلها عنف وسياسة وأكشن ومشاعر ودراما قوية، وكل ده أخد مني مجهود كبير جدا وتحضير وقلق، أعمالي كانت قلق ليل ونهار».

وحول التعاون مع سميحة أيوب ونبيلة عبيد في مسلسل «سكر زيادة»، قالت «الجندي» خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «حسيت إني عاوزة أعمل حاجة مختلفة، قدمت دراما وأعمال مختلفة كتيرة، وكوميدي في خمسة باب وبونو بونو، لكن سكر زيادة كان كوميديا اجتماعية».

مسلسل «سكر زيادة» يحمل رسائل في إطار كوميدي

وتابعت بأن كل حلقة من مسلسل «سكر زيادة» كانت تحمل رسالة في إطار كوميدي، بالمشاركة مع باقة مختلفة من النجوم مثل سميحة أيوب ونبيلة عبيد والمنتج صادق صباح: «المنتج لم يبخل عن العمل، تحمست كثيرًا وفرحت بالعمل فيه، لأن الفنان لازم يجدد ويغير حتى لا يمل الجمهور منه».

مهرجان القاهرة للدراما يثري الدراما في مصر

وأكدت أن مهرجان القاهرة للدراما خطوة جميلة جدا، ستمنح فرصة للتنافس على أعمال جيدة وهادفة وستثري الدراما والحالة الفنية في مصر، وبخاصة بعد إلغاء مهرجان الإذاعة والتلفزيون.