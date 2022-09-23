أوكرانيا تعلن تدمير 4 مسيرات إيرانية الصنع جنوبي البلاد

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على «تليجرام»، مساء أمس الخميس، تدمير 4 مسيرات «طائرات دون طيار» إيرانية الصنع من طراز «شاهيد -136» في منطقة «ميكولايف» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

زيلينسكي: أوكرانيا ممتنة لألمانيا على دعمها العسكري والمالي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب في وقت سابق، «برلين» بألا تنظر إلى الحلفاء، وأن تكون قدوة لهم في تزويد بلاده بالدبابات والأسلحة، مضيفا لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن البلاد، ممتنة لألمانيا على دعمها العسكري والمالي، ولكن لكي تنتصر، فهي بحاجة إلى المزيد.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» هو الذي يرغب الآن بالانضمام إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، موسكو، بالتصعيد على خلفية إعلان جيش البلاد التعبئة الجزئية.

بلينكن: الرئيس الروسي زاد من حدة التصعيد

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زاد من حدة التصعيد، حيث لم يقرر إنهاء الحرب، بل توسيع رقعتها، وليس سحب القوات، بل إضافة 300 ألف عسكري، وليس وقف التصعيد بل زيادته من خلال التهديد بالسلاح النووي.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استخدام السلاح النووي لم تؤثر على استعداد «واشنطن» لمواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء والحلفاء الدوليين في دعم «كييف».

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر، إن«واشنطن» ستتعاون مع الهند في تطوير الطائرات المسيرة، وأنظمة مضادة لـ«الدرون» وتصديرها إلى دول أخرى في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها، بأسعار معقولة

وأضاف راتنر، لعدد قليل من الصحفيين والخبراء، أن الهند الساعية إلى تنويع أسلحتها التي لا يزال معظمها روسي الصنع، تسعى لتطوير صناعتها الدفاعية.