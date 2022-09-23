نيكول سابا: «بحب مصر ووشها خير عليا»

أكدت الفنانة نيكول سابا أنها أقامت في مصر لفترة طويلة وأن بداياتها الفنية كانت في مصر حيث كان يعمل والدها وشقيقتها الفنانة المعتزلة نادين سابا، مضيفة: «كنت بروح وأجي كتير وبحبها بحبها ووشها خير عليا البلد دي وفيه سحر بيني وبينها».

نيكول سابا توجه رسالة للزعيم عادل إمام

واعتبرت نيكول سابا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن حياتها مجموعة من المراحل ومن أهمهم مرحلة مشاركتها مع الزعيم عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية»، موجهة رسالة للزعيم، قائلة: «بحيي زعيم قلبي بعد إذن جوزي اللي بيعرف عادل إمام قد إيه بيعني لي، وعايزة أقوله ربنا يطول عمرك ويبعد عنك أي شائعة وتعيش دايمًا مرتاح أنت واللي بيحبوك، واللي محوطينك ويبعد عنك أي شائعة ويخليك بصحتك يارب وبحبك جدًا».

ولفتت نيكول سابا أن دورها في التجربة الدنماركية كان أول وقوف لها أمام الكاميرا كممثلة، مشيرة أنها تعرضت لهجوم كبير من داخل بلدها لبنان وتسببت مشاركتها في هجوم البعض عليها حيث اعتبر البعض الدور جرئ.