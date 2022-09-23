نيكول سابا: «عملت إعلانات وأنا سني 16 عاما»

أكدت الفنانة نيكول سابا، أنها شاركت في عدد من الحفلات الغنائية في مصر، مشددة على أنها تحب إحياء الحفلات في مصر، والجمهور المصري.

وكشفت نيكول سابا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»: «لما كنا بنعمل حفلات في مصر الجماهير كانت بالآلاف وعملنا في الساحل كسرت الدنيا وكان فيها آلاف آلاف وفي مصر كان لينا وقفة جامدة جدًا».

وتحدثت نيكول سابا عن سبب نجاح فرقة فور كاتس لافتة إلى أن البساطة هي سبب نجاحهم، مشددة على أن ارتدائهم لملابس مشابهة لجيلهم هي سبب النجاح، موضحة أن خروجها من الفريق سبب حل الفريق، معقبة: «حسيت إننا استنفذنا كل اللي نقدر نعمله في الفرقة».

شقيقتها هي التي بدأت العمل في الفن

وكشفت نيكول سابا عن بداياتها الفنية، لافتة إلى أن شقيقتها نادين هي التي بدأت العمل في الفن وقدمت 3 أعمال فنية، وتزوجت رجل مصري وتقيم في مصر منذ 30 عامًا.

وأشارت أنها اشتركت في بعض الإعلانات وكانت في سن 16 عام وأنها عملت من أجل جمع الأموال، «مصدقت حوشت فلوس وجبت عربية على طول وجبت عربية أتعلم عليها».