البحرين تؤكد أمام الأمم المتحدة دعمها لحقوق مصر في مياه النيل

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن بلاده تؤكد دعمها للحقوق التاريخية المشروعة لمصر والسودان في مياه نهرالنيل، وحماية أمنهما المائي، ودعم مساعيهما نحو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يعود بالنفع على كافة الأطراف،ويتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وأضاف الزياني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده ماضية في النهج الإصلاحي ونبذ التطرف والإرهاب.

وأضاف الزياني، أن المنامة، ترحب بالهدنة القائمة في اليمن بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تتسق مع المبادرة السعودية ومساعيها للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوارالوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم2216،مؤكدة أهمية فتح المعابرالإنسانية كافة، وتعزيزالدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني.

الزياني: «المنامة» تعبر عن تقديرها للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

وعبر الوزير البحريني، عن تقدير المنامة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ودعمها لجهوده الملموسة في تعزيز دورالمنظمة وإسهاماتها في صون السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتنسيق الإغاثة الإنسانية، ودعم أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي وحماية البيئة.

الزياني: مهتمون بإقامة علاقات ودية متوازنة

وأضاف وزير الخارجية البحريني، عن تأكيد بلاده اهتمامها بإقامة علاقات ودية متوازنة مع جميع دول منطقة «الشرق الأوسط»، ومن ضمنها إيران، وفقا لالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي،ومبادئ حسن الجوار،وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، احترامًا للقانون الدولي وسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، والامتناع عن استخدام القوة أوالتهديد بها.

ودعا الزياني، إلى تعاون إيران الكامل مع «وكالة الطاقة الذرية»، والعمل على جعل منطقة«الشرق الأوسط»،بمافيها الخليج العربي، منطقةخالية من أسلحة الدمارالشامل.