واشنطن: وجود الظواهري في أفغانستان دليل على فشل «طالبان»

قال بيان أمريكي أوروبي، إن وجود زعيم تنظيم «القاعدة»، الإرهابي السابق، أيمن الظواهري في أفغانستان كان دليلا على فشل حركة «طالبان» في الوفاء بتعهداتها.

وأعرب الجانبان، عن قلقهما من وجود مجموعات إرهابية وإرهابيين في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

بيان أوروبي أمريكي: توسيع قدرات وشفافية «المركزي الأفغاني»

وأشار البيان «الأمريكي الأوروبي»، إلى ضرورة توسيع قدرات وشفافية وكفاءة «البنك المركزي الأفغاني»، وفي 19 سبتمبر الجاري، أجرت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» عملية تبادل أسرى، تم بمقتضاها تسليم الحركة جنديا أمريكيا سابقا مقابل الإفراج عن حليف كبير لـ«طالبان».

وقال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة «كابول»، إن حركة «طالبان» سلمت جنديا أمريكيا إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى تسلم الحركة، حجي بشار في «مطار كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأشار المسؤولون في الحكومة الأفغانية، إلى أن زعيم الحرب الأفغاني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة الاتجار بالهيرويين، بشير نورزاي، وصل في وقت سابق، إلى العاصمة «كابول».

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن نورزاي لا يشغل أي منصب رسمي داخل حركة «طالبان»، مشيرا إلى تقديم دعم كبيرا بما يشمل الأسلحة خلال بروز الحركة في التسعينات.

مصادرة 18 قطعة سلاح شرقي أفغانستان

وفي سياق آخر، قال رئيس المديرية العامة للاستخبارات الأفغانية، مولوي محمد الله إدريس، أمس الخميس، إن السلطات، صادرت 18 قطعة من الأسلحة، بينها بنادق، وألقت القبض على 4 أشخاص لحيازتهم الأسلحة بشكل غير قانوني في مقاطعة «ننجرهار»، شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.