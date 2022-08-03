بعد مقتل الظواهري.. ما هو مصير جثامين قيادات التنظيمات الإرهابية؟

ما هو مصير جثامين قيادات تنظيم داعش الإرهابي؟ سؤال يتردد بقوة بعد مقتل أيمن الظواهري، وعدم الإعلان عن مكان دفن جثمانه حتى الآن، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة جوية استفدته في العاصمة الأفغانية كابول.

وتشير التقارير في الصحف الأمريكية، إلى أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تتخلص من جثث القيادات الإرهابية لتنظيم داعش في أماكن نائية يصعب الوصول إليها، بهدف ألا يتحول مكان دفن القيادات الإرهابية لمزار تقصده قيادات متطرفة.

زعماء تنظيم داعش

ومن أمثلة زعماء تنظيم الداعش الذين تخلصت منهم أمريكا زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي تم دفنه فى قاع البحر مكبلا بأثقال من الأسلاك يبلغ وزنها 140 كيلو جراما.

وأكدت التقارير، أنه في حالة بن لادن تعذر على الإدارة الأمريكية دفن الجثمان، مشيرة إلى أنها اختارت ذلك نظرًا لضيق الوقت، كما أن نقل الجثمان لأي دولة كان سيستغرق وقتًا أطول.

أين دُفن جثمان بن لادن؟

وخرج كبير مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب في ذلك الوقت، جون برينان، معلنا أنه تم دفن جثمان بن لادن مع الالتزام الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية والعادات، لافتا إلى أنهم أرادوا تنفيذ التقليد الإسلامي الذي يقضي بدفن الموتى خلال 24 ساعة من الوفاة وكان من الصعب إيجاد دولة ترغب في دفن جثة بن لادن في هذا الوقت الضيق.

مصير جثمان أبوبكر البغدادي

ولم تختلف كثيرا طريقة إدارة ترامب في التعامل مع جثة البغدادي، عن طريقة إدارة أوباما في التعامل مع بن لادن وألقت بجثته في البحر ليكون مقرا أبديًا له، حيث لقى أبوبكر البغدادي نفس المصير، وتم إلقاء جثته في ظلمات البحر لإخفاء معالم مرورهما على البشرية التي عانت من ويلات إرهابهما، بعدما تم الإعلان عن تصفيته في إدلب وفق سيناريو مشابه، ليبقي السؤال هل سيواجه نفس المصير أيمن الظواهري؟.