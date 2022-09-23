الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لطلاب المدارس والجامعات

تقدم «الوطن»، لقرائها ضمن خدماتها المتنوعة، معلومات عن الإجراءات والتكلفة والأوراق المطلوبة من مصلحة الجوازات والهجرة، لاستيفاء استخراج جواز السفر لطلاب المدارس والجامعات، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

المدة المستغرقة لاستخراج لجواز السفر

- تكلفة جواز السفر 335 جنيها، يضاف إليها 400 جنيه تأمين لغير حملة المؤهلات، سواء كانوا طلاب أم غيرهم.

- تسلم جواز السفر يتم في غضون 24 ساعة، في حالة استخراجه من مصلحة الجوازات بالعباسية.

- مدة جواز السفر من أي مصلحة غير الإدارة المركزية في العباسية، هي 7 أيام في إقليم القاهرة الكبرى.

- مدة استخراج جواز السفر بالمحافظات 15 يومًا

- يمكن تقديم طلب للحصول على جواز سفر، في أي مصلحة جوازات سواء في مدينة الإقامة أو غيرها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- ملء استمارة استخراج جواز سفر، يتطلب كتابة كل البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة باللغة العربية أو بالأجنبية.

- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي، لمن بلغوا سن 16 سنة.

- شهادة الميلاد مميكنة وصورة منها.

- شهادة قيد دراسي من الجامعة، موضح فيها الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب، ومعتمدة بختم النسر للكلية أو المعهد المنتسب إليه الطالب.

- صورة من كارنيه العام الدراسي الحالي بالنسبة للإناث.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للطالبات، قسيمة «زواج - طلاق»، في حالة عدم ثبوت الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي

- إرفاق 4 صور حديثة وملونة ذات خلفية بيضاء، بمقاس 4×6، واضحة المعالم.

- سداد الرسوم والدمغات المستحقة لاستخراج جواز السفر.