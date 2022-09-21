كيفية استخراج جواز سفر في 24 ساعة.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات، لتوفر الوقت على المواطنيين، ويبحث الكثيرون عن كيفية استخراج جواز السفر إلكترونيًا، وما الأوراق المطلوبة للحصول عليه، للتيسير على من يرغب في استخدامه في السفر خارج البلاد، سواء للسياحة أو رحلات العمل.

وخلال السطور التالية، تقدم «الوطن» الخطوات والأوراق المطلوبة لكيفية استخراج جواز سفر خلال 24 ساعة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

هناك عددًا من الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر خلال 24 ساعة، ويجب رفعها على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية خلال ملىء البيانات، وهي كما يلي:

خطوات لاستخراج جواز سفر

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

2- الضغط على خيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد ووضع كلمة السر.

4- كتابة كافة البيانات الخاصة باستخراج جواز السفر إلكترونيًا.

5- إدخال الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية، وبالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، يتم إدخال شهادة ميلادهم.

6- إدخال 4 صور ملونة حديثة بخلفية بيضاء.

7- بالنسبة للذكور، يتم إرفاق شهادة الخدمة العسكرية الخاصة بهم وصورة منها.

8- إدخال شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في البطاقة الشخصية، ليتم إثباتها في جواز السفر أو شهادة قيد من الكلية.

9- في حال إن كنت متزوجًا، عليك إرفاق صورة وثيقة الزواج وصورة منها للإناث، في حال إثبات اسم الزوج داخل جواز السفر.

10- وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًَا، وتكون تكلفتها 375 جنيهًا، ويحصل الشخص على جواز السفر بعد 24 ساعة فقط.