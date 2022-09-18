استخراج جواز سفر إلكتروني.. الخطوات والرسوم

يبحث الكثيرون عن استخراج جواز سفر إلكتروني؛ نظرا لاحتياج الكثيرين له للسفر على الخارج، ووفرت وزارة الداخلية للمواطنين خدمة استخراج جواز سفر إلكتروني بطريقة سهلة ومبسطة، عن طريق اتباع عدة من خطوات.

كيفية استخراج جواز سفر إلكتروني

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن»، كيفية استخراج جواز سفر إلكتروني بطريقة سهلة من منزلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأولى خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني، عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/contact، وبعدها القيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب بطريقة سهلة والقيام بتسجيل الدخول.

دليل الخدمات

والخطوة التالية تأتي عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وبعدها الضغط على أيقونة «الهجرة والجنسية»، ثم ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني ومنها الرقم القومي وصورة البطاقة والاسم، ومن هم أقل من 16 سنة صورة شهادة الميلاد.

وإدخال 4 صور شخصية ملونة على خلفية بيضاء وشهادة ميلاد للذكور، وفي حالة ثبوت شهادة المؤهل الدراسي في بطاقة الرقم القومي ستحتاج الى إدخال الشهادة، ووثيقة الزواج وشهادة منها في حالة إثبات اسم الزوج في البطاقة، والقيام بتسديد الرسوم وتحديد موعد لاستلام الرسوم.

جواز سفر مستعجل

أما عن كيفية استخراج جواز سفر «مستعجل»، فيمكن ذلك عن طريق التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة شراء نموذج 29 مميكن والقيام بملء البيانات، وإضافة الصور الشخصية وتقديم النموذج للموظف، والقيام بدفع الرسوم، وبعدها تكون الخطوة الأخيرة لاستخراج جواز سفر مستعجل عن طريق مراجعة البيانات، واستلام الجواز خلال 24 ساعة.

رسوم استخراج جواز السفر

أما عن رسوم استخراج جواز السفر 375 جنيهاً، كما أن صلاحية جواز السفر 7 سنوات من تاريخ استخراجه، وتجديد جواز السفر فتكون الرسوم قدرها 500 جنيه، وتكون هناك زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ.