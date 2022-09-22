3 جامعات حكومية تنفي زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في جميع الكليات، وفقًا لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين الاستعدادات، التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، جاهزية المدرجات والقاعات والمعامل والمدن الجامعية، موضحين حقيقة ما يتم تداوله عن رفع قيمة المصاريف الدراسية للعام الجديد.

مصاريف الجامعات الحكومية 2022

وأكد الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا صحة لزيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب البرامج الدراسية العادية عن العام السابق، مشيرًا إلى أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الجديد 2022، وعمل الصيانة اللازمة للمدن الجامعية، وسيبدأ تسكين الطلاب قبل انطلاق الدراسة بـ 24 ساعة على الأقل، وفقاً لجدول زمني محدد.

تجهيزات الجامعات الحكومية للعام الجديد 2022-2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022، مؤكداً انه لم يتم تحريك أو زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، لافتا إلى أن هناك دعمًا كاملًا يُقدم للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة منذ سنوات لم يتخذ أي قرار بزيادة قيمة المصروفات الدراسية للبرامج العادية بمختلف الكليات.