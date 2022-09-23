17 إجراءً لاستقبال العام الدراسي الجديد في بني سويف.. تعرف عليها

أصدر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، تعليمات لمديري المدارس، للتأكيد على انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد.

وجاءت الإجراءات تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وشملت مجموعة من التعليمات التي يجب الالتزام بها، والتأكيد على تضافر كافة الجهود وتكاتف وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط.

إجراءات استقبال العام الدراسي الجديد

1- استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

2- الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية قبل بدء العام الدراسي.

3- تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها بالتعاون مع الوحدات المحلية.

4- الالتزام التام بتنفيذ خطة للمتابعة الميدانية لكافة المدارس ميدانياً على مدار الفصل الدراسي بصفة عامة وخلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد بصفة خاصة، لضمان انتظام العملية التعليمية في كافة المراحل.

5- توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

6- تسيير الأتوبيسات الطائرة للمرور على المدارس بمشاركة مُوجهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري، لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة.

7- متابعة عملية استلام الكتب وخاصًة المرحلتين الابتدائية والإعدادية اولا بأول.

8- تفقد إدارات التعليم والمرور على عدد من المدارس بمراكز المحافظة، للتأكيد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس.

9- الانتهاء من توزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول ووضع خطة مناسبة لسد العجز قبل بدء الدراسة.

10- الالتزام بالخريطة الزمنية الدراسية من اليوم الأول.

11- التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية، والإعلان عنها في مكان واضح بالمدارس، تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب والاستفادة بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة.

12- وضع حصص المشاهدة في الجدول المدرسي.

13- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس، والعمل على توعية الطلاب بأخطار التغيرات المناخية على البيئة من خلال تفعيل دور الأنشطة التربوية بكافة مجالاتها، والاستفادة من الإذاعة المدرسية، وتصميم لافتات وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض المختلفة للتوعية بهذه القضية.

14- التأكيد على إدارات المدارس لتفعيل دور الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية والفنية التي تهدف إلى صقل مواهب النشء، وتنمية مهاراتهم والارتقاء بهم في مختلف المجالات.

15- توفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس.

16- استمرار التنمية المهنية للمعلمين وتطوير المنظومة التعليمية، من خلال ورش والتدريب التي نظمتها إدارة التعليم الابتدائي لموجهي ومعلمي الصفوف الأولى ومديري المدارس الابتدائية على أنشطة «التوكاتسو»، أو الباقة الأساسية المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها، والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة.

17- التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس.

1200 مدرسة تستعد لاستقبال العام الدراسي

وتستعد أكثر من 1200 مدرسة على مستوى محافظة بني سويف، لاستقبال ما يزيد عن 767 ألف و650 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي بقسميه العام والفني لبدء العام الدراسي الجديد.