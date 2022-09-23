«هي لنا دار».. كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم، بعيدها الوطني الـ92، والذي يوافق الثاني والعشرين من سبتمبر من كل عام، عندما أعلن الملك عبدالعزيز بن آل سعود عام 1932، توحيد البلاد.

وفي عام 2005، أعلن العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الوطني السعودي الـ75، مناسبة وعطلة وطنية سنوية، ليجري لاحقا في عام 2007، تطبيق العطلة الوطنية رسميا.

«هي لنا دار».. شعار اليوم الوطني السعودي 2022 وطرق الاحتفال

اسُتلهم شعار اليوم الوطني السعودي 2022، من خريطة المملكة العربية السعودية، فيما يعكس ألوانه الخلابة طبيعة البلاد وقوتها.

فيما استُخدمت عبارة «هي لنا دار»، للدلالة على كون المملكة وطنا لأهلها ولكل الوافدين إليها، ولما تحمله من معاني مقدسة لوجود بيت الله الحرام، وتوافد الحجاج والطوافين إليها من كل مكان بالعالم.

عروض للقوات الجوية في سماء المملكة

وفي إطار اليوم الوطني السعودي، تعيش المملكة في هذا اليوم فرحة كبيرة وأجواء مبهجة على وقع العروض العسكرية والألعاب النارية والفعاليات المتنوعة، وتتخلل الاحتفالات عروض ملونة في السماء للقوات الجوية، حيث تحلق الطائرات مخلفة ورائها أعمدة من الدخان الملون فوق المدن والشواطئ الكبرى في البلاد، وتؤدي حركات مثيرة لالتقاط الأنفاس طوال اليوم، واستخدام الألعاب النارية وعروض الليزر والضوء.

عروض فلكلورية من التراث الشعبي السعودي

وتقدم فرق الفنون الشعبية عروضا فلكلورية من التراث الشعبي السعودي، تعبر عن الموروث الثقافي لكل منطقة لإثراء تجربة الزوار، حيث تعبر الرياض عن نفسها بتقديم «لعرضة السعودية وسامري»، والمنطقة الشرقية «خبيتي»، و«البيشانة» في المدينة المنورة، وكذلك مشاركة «القزوعي والخطوة الجنوبية» في عسير، و«المزمار» بمكة المكرمة، إضافةً إلى العروض المعبرة عن غرب المملكة، مثل «الدحة» في تبوك و«البدوني» في جدة و«ينبعاوي» في ينبع.

أجمل العبارات التي تقال في ذكرى اليوم الوطني

حب الوطن أول حب زرع في قلبي، كل عام وأنت فخري يا أجمل الأوطان.

من حبك يا وطني، أيقنت أن للحب معان كثيرة لا يعرفها ولا يتقنها أكبر العشاق.

ليس هناك أكرم وأطهر من الغيم إلا ترابك يا وطن الأمجاد.

لا كلمات توصف حبك في قلبي يا وطن الأمجاد والعز والفخار، كل عام والسعودية في أحسن حال.

اللهم احفظ بلدي وأهله وملكه وشعبه وكل ما عليه.

في هذا اليوم فلنرفع رأسنا عالياً، فهو يوم فخر وعز وأمجاد، كل عام والسعودية شامخة الرأس.

فرحك فرحٌ لأبنائك المخلصين، كل عامٍ وأنت وطن العطاء والأمن والانتماء.

92 عاماً.. عام يأتي وعام يمضي وكُل عام يُخلد حب الوطن أكثر من الّذي مضى.. حماك الله يا دولة التُوحيد.