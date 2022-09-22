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أمين «الرئاسة» ينقل تحيات السيسي إلى السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ92

كتب:

محمد حسن عامر
11:27 ص | الخميس 22 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، أمين الرئاسة المصرية، محمد يحيى، في مقر السفارة بالسعودية.

ونقل أمين الرئاسة في بداية اللقاء، تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ92، متمنيا دوام التقدم والرخاء للمملكة وشعبها.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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