توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

أصدرت الأرصاد الجوية تفاصيل وتوقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بداية من غد السبت حتى الاثنين المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري، مع بداية فصل الخريف الذي انطلق رسميا أمس الجمعة.

وأعلن خبراء الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة يسودها أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة وتحديدًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وذكر بيان الهيئة أن البلاد ستشهد وجود نشاط رياح ليلا تحديدًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت حتى الاثنين المقبل

تنخفض درجات الحرارة بداية من السبت 24 سبتمبر حتى الاثنين 26 من ذات الشهر بقيم طفيفة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجاءت تفاصيلها على هذا النحو:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 24 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 26 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 31.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.