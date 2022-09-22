ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة لمدة 24 ساعة فقط.. الأرصاد تكشف السبب

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن اليوم الخميس، سيشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، ولمدة يوم واحد فقط، لافتة إلى أن هذه الفترة تشهد تذبذبا في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، سواء خلال اليوم الواحد أو على مدار الأسبوع.

الحرارة ترتفع 3 درجات

أضافت منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اليوم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بين درجتين إلى 3 درجات، مقارنة بالأيام الماضية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة تسجل 35 درجة مئوية، ما يجعل المواطنين يشعرون بزيادة فترات سطوع الشمس، إضافة إلى أن الشعور بأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الأجواء على السواحل الشمالية، ستكون حارة رطبة، ونفس الحال على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى انخفاض نسبة الرطوبة مقارنة بالأيام الماضية، لقدوم الكتل الهوائية من الصحراء الغربية، ما يجعل الدرجات المحسوسة أزيد من الدرجات المقرؤة بحوالي درجة إلى درجتين فقط، أي أن الحرارة المحسوسة بالقاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

أشارت منار، إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، ما يضفي شعورا بالأجواء المعتدلة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة مع وجدود نشاط للرياح مع الساعات الأولى من الليل، وهو ما يقلل من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، منوهة إلى تكاثر السحب خلال فترات النهار على السواحل الشمالية، وتتزايد معها فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية كافة.

أتربة عالقة خلال فترات النهار

أكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أنه يصاحب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، بعض الأتربة العالقة بسماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، إلا أنها لن تؤثر على حركة المرور، مؤكدة انخفاض الحرارة من درجتين إلى 3 درجات بداية من الغد، لتعود إلى المعدلات الطبيعية، أي من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، لتصل بداية الأسبوع المقبل إلى 31 درجة مئوية، لتعود الأجواء الخريفية مرة أخرى خلال فترات النهار.