«الأرصاد» تعلن انخفاض الحرارة 3 درجات في أول أيام الخريف

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، عما شهدته أمس، يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسنشهد أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء، في أول أيام فصل الخريف.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ الأجواء في فترة النهار ستكون حارة رطبة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أنّه في فترات المساء سنلاحظ وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما سيساعدنا بشكلٍ أكبر في فترة الليل على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وعدم الإحساس بنسب الرطوبة، إضافة إلى الاعتدال الكامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ الأجواء ستبقى شديدة الحرارة خلال فترات النهار على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنّه في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سنلاحظ اختلافًا كبيرًا بين درجات الحرارة، وستكون الأجواء معتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس في الساعات المتأخرة من الليل

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، سنلاحظ بعض البرودة، وسنشعر بفارق كبير في درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، إذ إنّ النصف الأول من فصل الخريف معروف بالتذبذب والتقلبات الجوية الكبيرة في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، في اليوم الواحد».