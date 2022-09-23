تفاصيل مصرع مدرب سباحة قبل زفافه في حادث بالمنوفية.. «فرحه كان بكرة»

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر وفاة «عريس المنوفية» وهو شاب يدعى حمادة سعيد عجينة، وذلك قبل زفافه بأيام قليلة، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية كان يقودها بأخرى، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

الحزن يسيطر على القرية

ونشر أهالي القرية نبأ وفاة «عريس المنوفية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدين أن الشاب الراحل كان يعمل مدرب سباحة، وكان يستعد لحفل زفافه السبت المقبل، وذلك بعد عقد قرانه قبل يومين، موضحين أن القرية بالكامل حزينة على وفاته.

وقال أحمد سامي، أحد أصدقاء عريس المنوفية المتوفى، «يا وجع قلبي عليك يا بني، أقسم بالله سمعت الخبر مبقتش قادر أتلم على أعصابي، كنا بنستعد لفرحك كمان كم يوم، وكنا من يومين بنشيل عفشك، دلوقتي النهاردة هنشيل خشبتك».

ليلة حزينة في طهواي

فيما قال عاصم الرفاعي، من أصدقاء عريس المنوفية: «ليله الحزن في طهواي.. عريس الجنة بإذن الله»، ولم يختلف الحال لدى أشرف العياط «حمادة»، حيث كتب في نعي صديقه الراحل «بالأمس كان كتب كتابك وكنا منتظرين زفتك يوم السبت، لكن إراد ة الله فوق كل شيء، لله ما أعطى ولله ما لأخذ، وكل شيء عنده بمقدار، إنا لله وإنا إليه راجعون.. حمادة سعيد عجينة الله يرحمك يا عريس الجنة إن شاء الله».

كما نشر المئات من أهالي مركز أشمون بالمنوفية الدعاء للشاب المتوفى عبر صفحاتهم، داعين الله أن يغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان.