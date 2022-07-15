شقيق عريس المنوفية المقتول قبل زفافه: «اخويا لبس الكفن بدل البدلة»

أكد حسني سعد شقيق، الشاب رمضان الذي لقي مصرعه على يد آخر بطعنة في الصدر قبل حفل زفافة بشهر واحد، أن شقيقه محبوب من الجميع وكانت له علاقة قوية بالكبير والصغير في عزبة راغب بمركز تلا، مشيرا إلى أنه كان يعمل في مزرعة بيض لتجهيز نفسه ليوم زفافه على عروسه.

شقيق عريس المنوفية المقتول قبل زفافه يكشف التفاصيل

وأضاف شقيق «عريس الجنة» كما أطلق عليه أصدقاءه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقه قتل غدرا بعد قيام المتهم بالترصد له أثناء توصيل زوجة شقيقه، وقام بطعنه طعنة نافذة وفارق الحياة، مؤكداً أن شقيقه كان يقوم بتجهيز شقته استعداد لزفافه قائلا: «اخويا لبس الكفن بدل بدلة الفرح وبنطالب بالقصاص العادل من قاتل أخويا».

وأوضح، أن السبب الرئيسي للواقعة، هو خلاف أثناء أحد الأفراح وقام المتهم بالاعتداء على شقيقي وتم حل المشكلة بينهما، ولكن المتهم عاد من جديد وقام بقتل أخي، والدتي ووالدي منهاران تماما بعد واقعة قتل ابنهما قبل حفل زفافه بشهر واحد، مؤكدا أن القصاص العادل السريع سيطفئ نار الحزن والغضب على قتل شقيقه بهذه الطريقة الوحشية.

القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات

تعود تفاصيل الواقعة، إلى مقتل «ر.س» على يد آخر في قرية قشطوخ التابعة لدائرة مركز تلا بالمنوفية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثمان، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية وأسرة الشاب المتوفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي المتهم وأمرت جهات التحقيق بحبسه على ذمة التحقيقات.