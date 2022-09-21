مقتل شاب على يد شقيقه في المنوفية.. «طعنه بسكين»

لقى شخص مقتله منذ قليل على يد شقيقه في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى تلا المركزي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

بلاغ بمقتل شخص بالمنوفية

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل «م.ع.ن» مقيم بقرية بمم بدائرة مركز تلا، بعدما طعنه شقيقه بآلة حادة بسبب مشاجرة، وأخطرت جهات التحقيقات للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص بعدما سدد له شقيقه طعنه نافذة بـ«سكين»، بسبب مشاجرة بينهما، حيث انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقلت الحالة إلى المستشفى ولكن جثة هامدة.

العقوبة القانوني

وقال محمد مسلم محامي، إن عقوبة القتل العمد والترصد هي الإعدام أو المؤبد نظرت لتعمده قتل المجني عليه، وتقل العقوبة إذا كانت هناك مشاجرة بين الطرفين وحاول المتهم الدفاع عن نفسه، أما إذا كان القتل بالخطأ فتكون عقوبته بالسجن حسب ما يراه قاضي المحكمة.