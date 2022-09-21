رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مقتل شاب على يد شقيقه في المنوفية.. «طعنه بسكين»

كتب:

عصام علم الدين
10:24 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

لقى شخص مقتله منذ قليل على يد شقيقه في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى تلا المركزي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

بلاغ بمقتل شخص بالمنوفية 

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل «م.ع.ن» مقيم بقرية بمم بدائرة مركز تلا، بعدما طعنه شقيقه بآلة حادة بسبب مشاجرة، وأخطرت جهات التحقيقات للتحقيق في ملابسات الواقعة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص بعدما سدد له شقيقه طعنه نافذة بـ«سكين»، بسبب مشاجرة بينهما، حيث انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقلت الحالة إلى المستشفى ولكن جثة هامدة.

العقوبة القانوني 

وقال محمد مسلم محامي، إن عقوبة القتل العمد والترصد هي الإعدام أو المؤبد نظرت لتعمده قتل المجني عليه، وتقل العقوبة إذا كانت هناك مشاجرة بين الطرفين وحاول المتهم الدفاع عن نفسه، أما إذا كان القتل بالخطأ فتكون عقوبته بالسجن حسب ما يراه قاضي المحكمة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة قتل وإصابة 4 أشخاص في المنوفية

تفاصيل قتل شاب لوالده في المنوفية.. «خنقه بالبطانية لانفصاله عن أمه»

ضبط تاجر قتل شقيقه بطلقات نارية داخل قطار المنوفية

شوارع المنوفية تكتسي بالدم في ليلة العيد: جريمتا قتل في 60 دقيقة

حبس سائق قتل مسجل خطر في المنوفية.. «تحرش بزوجته»

«انتحار أم قتل».. الشاهد الصامت يجيب في واقعة «مستريح المنوفية»

التحريات: «دجال المنوفية» تحرش بـ4 سيدات.. وجريمة قتل «علا» كشفته

فيديو إباحي يورط عاطل مع شقيقتين في قتل «تاجرة المنوفية»: هددوني

مفاجأة في حادثة قتل شقيقتين لتاجرة المنوفية: رشوة جنسية للمتهم الثالث

"قابيل وهابيل" في المنوفية.. قتل شقيقه الأكبر لخلافهما على "المسقى"
بقلم عصام علم الدين