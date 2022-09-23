إعلان نتيجة القبول بالمدن الجامعية بكفر الشيخ إلكترونيا.. اليوم

كشفت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية في جامعة كفر الشيخ، عن إعلان نتيجة القبول بالمدن الجامعية إلكترونياً عبر موقع الزهراء للطلاب القدامى الحاصلين على تقدير امتياز، وبدأ استلام الملفات الورقية بعد إعلانها.

وذكرت الإدارة، في بيان لها، أنه سوف يتوالى قبول باقي التقديرات «جيد جداً - جيد» تباعاً على مدار الأسبوع المقبل، ويكون التقدم الورقي لهم بدءاً من اليوم التالي للقبول الإلكتروني على موقع الزهراء.

وفتحت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، باب التقديم من يوم 1 وحتى 31 أغسطس الماضي، للطلاب القدامى، وبدأ استقبال طلبات الطلاب المستجدين خلال الفترة من 10 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري.

نتيجة القبول بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ

ويُمكن للطلاب القدامى أو المستجدين معرفة قبول طلباتهم في الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية، من هنا.

جدير بالذكر، أن المدن الجامعية بكفر الشيخ تنقسم إلى «طلاب» تتكون من وحدتين سكنيتين بسعة إجمالية 792 طالبا، و«طالبات» تتكون من 4 وحدات سكنية بسعة إجمالية 2200 طالبة.