رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بإتفاقية دعم الطلاب غير القادرين وذوي الهمم

أشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول إتفاقية "قادرون باختلاف"، التي تهدف لمساعدة الطلاب غير القادرين مالياً بالجامعات المصرية، وكذلك الطلاب من ذوي الهمم سواء من خلال صرف أجهزة تعويضية للمعاقين منهم، أو صرف مساعدات مالية في مجال العلوم والثقافة، مؤكدًا أن هذا يدل على الفكر الرشيد والمستنير للرئيس، في إطار دعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادرين منهم.

إتفاقية موقعة لدعم الطلاب غير القادرين

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه جرى توقيع اتفاقية ممثلة في وزارة التعليم العالي في أكتوبر 2021 من جانب، ووزارة التضامن الاجتماعي من جانب آخر، وذلك بهدف إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، تهدف لمساعدة الطلاب غير القادرين على تحصيل العلم داخل الجامعات المنتشرة في ربوع محافظات مصر.

دعم الرئيس للطلاب بالجامعات

وأشار أيضاً رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الإتفاقية تشمل جميع الطلاب من ذوي الهمم لرعايتهم حتى التخرج؛ لأنهم مكون رئيسي داخل المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الفضل يعود للرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بكافة بأبناء الشعب المصري.