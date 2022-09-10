تفاصيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

أنهت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، استعداداتها، لبدء الكشف الطبي على الطلاب الجُدد والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2022 - 2023م.

ومن جانبه، أكد مصدر بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الطلاب الجُدد بدءاً من يوم صباح غداً الأحد 11 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر 2022، لافتاً إلى أن الكشف الطبي يبدأ من الساعة الحادية عشر صباحاً، بمدرج فؤاد بدر بالمدخل الرئيسي للجامعة.

تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلى دفعات

وتابع المصدر، أنه قد تم تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلى دفعات، وعلى مدار أسبوعين، حيث يبدأ توقيع الكشف الطبي على طلاب الكليات العلمية في الأسبوع الأول، وهي كليات: «الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - العلاج الطبيعى - الصيدلة والتصنيع الدوائي - الطب البيطرى- العلوم - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي- العلوم - علوم الثروة السمكية والمصايد - الألسن - التمريض - المعهد الفنى للتمريض»، ويتم تسجيل الكشف الطبي إلكترونياً عبر الرابط التالي http://mis.kfs.edu.eg/clinic/.

دفع المصروفات الدراسية للطلاب على منظومة الدفع الإلكتروني الموحد

وأضاف المصدر، أنه سيتم دفع المصروفات الدراسية للطلاب على منظومة الدفع الإلكتروني الموحد من خلال الرابط التالي https://payments.kfs.edu.eg/، ولا يوجد تسديد لأي رسوم دراسية في الخزينة، مشيراً إلى ضرورة طباعة البرنت الخاص بالدفع على الموقع لتقديمه لشئون الطلاب بالكلية المرشح لها الطالب.

وأوضح المصدر، أنه قد تم التشديد على الالتزام بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الجميع، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، حفاظًا على سلامة الطلاب والموظفين.