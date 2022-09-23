تفاصيل مصرع طالب هندسة المنوفية بعد احتفاله بنجاحه.. «مات في حادثة»

سادت حالة من الذهول والحزن في قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مصرع محمد طارق ضباشة، الطالب بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، في حادث سيارة .

وشيع الآلاف من أهالي قرية ميت خاقان والقرى المجاورة جثمان طالب المنوفية إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، وسط دموع وبكاء من أسرة الشاب على فقدانه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

آخر ما كتبه طالب هندسة المنوفية

واحتفل «محمد» قبل وفاته بعدة أسابيع بنجاحه في كلية الهندسة، وانتقاله إلى الفرقة الرابعة، حيث نشر على «فيس بوك»، «الحمد لله نجحت كالعادة»، فضلا عن أخلاقه الطيبة التي كان يتمتع بها بشهادة أصدقائه.

كلية الهندسة تنعى طالب المنوفية

ونعى محمود الشيخ، عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية، الطالب المنتقل إلى الفرقة الرابعة بقسم الهندسة المدنية، والذي وافته المنية بعد حادث أليم، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهمنا وجميع أهله وزملائه وأحبائه الصبر والسلوان.

وقال محمد سمير، صديق طالب المنوفية، إنه كان نعم الصديق والأخ طوال فترة معرفته، «محمد كان من أجدع وأطيب القلوب والشخصيات اللي عرفتها، فاللهُم اجعل محمد في بطن القبر آمنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا وإلى أعلى درجاتك سابقا، اللهُم اجعل عن يمينه نوراَ وعن شماله نورا».