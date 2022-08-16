الحزن يخيم على قرية بابل بعد غرق شاب ونقل ابن عمه للعناية المركزة

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية بابل وكفر حمام التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، إثر وفاة شاب يدعى «ب.ح» في أثناء الاستحمام في ترعة بالقرية، وأصيب ابن عمه أيضًا، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيقات، وكذلك نقل المصاب ويدعى «ا.س» إلى العناية المركزة في مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

مصدر طبي يكشف حالة الشاب المصاب

وأكد مصدر طبي في مستشفى تلا المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبلت شابًا مصابًا في حادث غرق وتم استخراجه، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء لحين شفاءه، مؤكدًا أن حالته الصحية غير مستقرة بسبب ابتلاع المصاب كمية كبيرة من المياه ولا زال يتلقى العلاج.

وتواجد العشرات من أهالي قرية بابل وكفرحمام في مستشفى تلا المركزي، بعد نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي بعد هذه الحادثه، وأكد عدد من الأهالي في تصريحاتهم لـ«الوطن»، أن الشباب كانوا يسبحون في الترعة الماره بالقرية، وتدخل الأهالي واستطاعوا إنقاذ أحدهما، بينما توفى الآخر وتم استخراج جثته.

جهات المختصة تباشر التحقيق في الواقعة

وباشرت جهات التحقيقات تحقيقاتها، حيث انتقلت إلى المستشفى، وتم سماع أقوال أسرة الشاب المتوفى والمصاب، وتم مناظرة الجثمان، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب يدعى «ب.ح.ع»، وإصابة ابن عمه يدعى «أ.س.ع»، في أثناء الاستحمام في ترعة قرية بابل، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.