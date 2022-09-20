الحزن يخيم على المنوفية لوفاة معيد بكلية الطب بعد صراع مع المرض

استقبل أهالي المنوفية خبر وفاة الدكتور محمود محمد عبد القوي، المعيد بوحدة الحالات الحرجة في قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب، بحالة من الصدمة والذهول في آن واحد، فالطبيب البالغ من العمر 33 عامًا، وتوفى بعد صراعه مع المرض، كان محبوبًا وسط زملائه الأطباء والمرضى.

حالة من الحزن

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء في المنوفية بعد وفاة الطبيب المقيم في قرية شبرا طه بمركز قويسنا، ونعي المئات من الأطباء الدكتور الفقيد، داعين الله أنّ يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كلية الطب تنعي الفقيد

وتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قبل قليل، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور محمود الذي وافته المنية اليوم، ونعت كلية الطب بجامعة المنوفية الدكتور المتوفي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بمزيد من الحزن والأسى، تنعي كلية الطب جامعة المنوفية الدكتور محمود محمد عبد القوي، المعيد بوحدة الحالات الحرجة في قسم التخدير والرعاية المركزة بالكلية، نسأل الله سبحانه وتعالي أنّ يتغمده بواسع رحمته ويجعل مرضه في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته" .

وتقدم الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومدير عام الكلية وأعضاء الجهاز الإدارى بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي، داعين المولى عز وجل أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يجزيه عن عمله وإخلاصه خير الجزاء، وأنّ يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .