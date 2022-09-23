ذكرى وفاة الفنانة أمال زايد.. «الست أمينة» أطيب زوجة في السينما

50 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنانة أمال زايد، التي اشتهرت بتأدية دور الأم الطيبة على شاشة السينما المصرية، في عدد كبير من الأفلام، أشهرها شخصية «الست أمينة»، الزوجة المطيعة لأوامر زوجها «سي سيد»، والأم الحنوةن التي تعد بمثابة خندق الأمان للأبناء بعيدًا عن جبروت الأب والذي قام بدوره الفنان يحيى شاهين، خلال أحداث فيلم «بين القصرين»، والذي عرض عام 1964 للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار يوسف جوهر، وإخراج حسن الإمام.

ذكرى وفاة الفنانة أمال زايد.. كانت زوجة مطيعة

وتعد الفنانة، من أشهر الممثلات اللاتي برعن في تأدية الأدوار الثانوية على شاشة السينما، تميزت خلالها بالعفوية والتلقائية الشديدة، ومن أشهر عباراتها في فيلم بين القصرين «سيدنا الحسين ناداني يا سي سيد» حيث جسدت شخصية الزوجة التي تستسلم دائمًا لزوجها وتعيش في كنفه دون ملل، واليوم تحل ذكرى وفاة الفنانة أمال زايد.

50 عامًا على ذكرى وفاة الفنانة أمال زايد

وفي ذكرى وفاة الفنانة أمال زايد التي رحلت عن الحياة في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر عام 1972، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها، من خلال السطور التالية:

- من مواليد 27 سبتمبر عام 1910.

- دخلت مجال السينما قبل نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي.

- بدايتها كانت كومبارس في فيلم «سلامة في خير» للفنان نجيب الريحاني عام 1973.

- آخر أعمالها السينمائية فيلم «الحب الذي كان» بطولة سعاد حسني ومحمود ياسين، وجسدت دور والدته، وعرض بعد وفاتها عام 1973 للكاتب رأفت الميهي وإخراج علي بدرخان.

شقيقة جمالات زايد

- قدمت ما يزيد عن 50 عملا فنيا.

- أشهر الممثلات اللاتي جسدن دور الأمومة في السينما.

- من أبرز أفلامها «شيء من الخوف، عفريت مراتي، خان الخليلي، بياعة الجرايد».

- من أشهر أدوارها شخصية الست أمينة والتي جسدتها في ثلاثية نجيب محفوظ «بين القصرين، وقصر الشوق».

- من أشهر مسلسلاتها الإذاعية «عائلة مرزوق أفندي».

- شقيقتها الفنانة جمالات زايد.

- تزوجت من خارج الوسط الفني.

والدة الفنانة معالي زايد

- أنجبت عدد من الأبناء، أشهرهم الفنانة معالي زايد.

- توفيت يوم 23 سبتمبر عام 1972.