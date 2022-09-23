س وج.. قوة نووية مرعبة تمتلكها روسيا.. ماذا يحدث لو استخدمت في أوكرانيا؟

يتعامل بعض الخبراء الدوليين، مع إمكانية اتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتنفيذ ضربة نووية في أوكرانيا على أنه أمر واقعي ومحتمل، خصوصا في ظل حديث متداول في وسائل إعلام غربية، يرى أن الرئيس الروسي يواجه هزائم، وإن كانت محدودة لكنها تجعله يخشى من هزيمة كبيرة، ومن ثم فالخيار النووي أمر مطروح له.

وكان «بوتين»، لوح، أمس الأول، في خطاب إعلان أعلن خلاله التعبئة الجزئية للجيش، إلى استخدام السلاح النووي، وقال إن «موسكو تمتلك أسلحة دمار شامل أكثر من تلك التي تمتلكها دول حلف الناتو»، محذرا من أن رياح استخدام القوة النووية ربما تهب باتجاه الحلف الداعم لـ«كييف».

ما قاله الرئيس الروسي طرح عديدا من الأسئلة التي تعاملت «الوطن» مع بعضها منها: هل الرئيس الروسي يمكن بالفعل أن ينفذ ضربة نووية؟ وكيف يمكن أن ينفذ هذه الضربة؟ وماذا لو وقعت هذه الضربة؟ والسؤال الأخير هو ما أجابت عليه صحيفة «تليجراف» البريطانية في تقرير مساء أمس، وهو ما يرصده التقرير التالي.

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- (س): ما أنواع وحجم الأسلحة النووية المملوكة لروسيا؟

- (ج): تصنف الأسلحة النووية عموما على أنها إما استراتيجية أو تكتيكية، حيث يتم استخدام الأولى لكسب الحرب والأخيرة لكسب معركة فردية. ووفقاً لاتحاد العلماء الأمريكيين، فإن الترسانة النووية الروسية تمتلك 5.977 رأس نووي، معظمها يعد أسلحة نووية استراتيجية أي صواريخ باليستية وأخرى تطال أهداف بعيدة المدى، والتي تستخدم في حالة الحرب النووية. ويؤكد الخبراء امتلاك روسيا نحو 1.500 رأس حربي، منتشرة في قواعد للصواريخ على متن غواصات بحرية، بحسب «بي بي سي».

- (س): ما قدرات روسيا في مجال الأسلحة النووية التكتيكية؟

- (ج): وفقًا لمركز الأبحاث الأمني ​​البريطاني الروسي، فإن الترسانة التكتيكية الروسية محدودة المدى، حيث يصل مداها إلى نحو 300 ميل - مقارنة بصاروخ نووي استراتيجي يصيب أهدافا على بعد 3000 ميل.

- (س): ما هي القدرات التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية؟

- (ج): الأسلحة التكتيكية أقل في حمل المتفجرات، وتحمل مقدار 10 أطنان من الديناميت طراز «SSC-8».

- (س): ماذا عن حجم الأضرار التي لحقت باليابان عندما قصفت مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية؟

- (ج): الأسلحة النووية التكتيكية تتمتع بقوة تدميرية هائلة، إذ بلغ حجم القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما، نحو 15 كيلو طن من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، وتسببت في قتل 140 ألفا، فيما قتل 80 ألفا على الأقل في «ناجازاكي» جراء القنابل النووية، الأمر الذي دفع اليابان إلى الاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

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- (س) ما الذي يفكر فيه بوتين؟

- (ج) الأكيد أن الرئيس الروسي يفكر في تنفيذ ضربة تكتيكية محكمة لتحقيق أهداف معينة، ولن يكون لها خسائر كبيرة، ولكن الأهم فيها عنصر الردع في الحرب مع أوكرانيا ولحلفاء كييف.

- (س): كيف يمكن أن تحدث الضربة النووية التكتيكية؟

- (ج): سيكون استخدام روسيا للأسلحة النووية بهذه الطريقة غير مسبوق، لذلك من الصعب التنبؤ بكيفية حدوث مثل هذا الهجوم، لكن المحللين الذين يتابعون عن كثب الخطاب النووي الروسي حددوا مجموعة من السيناريوهات لذلك.

- (س): ما الأماكن التي يمكن أن تستهدفها روسيا بالضربات النووية التكتيكية؟

- (ج): قال لورانس فريدمان، خبير دراسات الحرب في كلية كينجز كوليدج لندن، إن الأهداف المحتملة للضربات النووية المحدودة في أوكرانيا، هي تلك التي تم تحديدها بالفعل للضربات التقليدية كالبنية التحتية الحيوية أكثر من المدن، كما أن جزيرة الأفعى، غير المأهولة بالسكان، يمكن أن تُقصف بالأسلحة النووية كدليل على قوة روسيا في بث الخوف في أوكرانيا والغرب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت روسيا تدريبات على الغواصات النووية في القطب الشمالي، وهي منطقة انطلاق أخرى لمظاهرة محتملة.

- (س): هل بذلك يمكن التقليل من شأن تأثير الضربة النووية التكتيتكية الروسية في حال وقوعها؟

- (ج): لا، فالضربة النووية منخفضة القوة من شأنها أن تسبب دمارًا هائلاً لمركز سكاني رئيسي مثل برمنجهام أو لندن، ويقول خبراء الأسلحة النووية، إن إلقاء قنبلة على واشنطن من شأنه أن يقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، بما في ذلك المتضررين من الإشعاع النووي في المناطق المحيطة.

- (س): هل يلجأ «بوتين» إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا؟

- (ج): هناك بعض المخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما فقد قبضته على مجريات العملية العسكرية في أوكرانيا، ويمكن أن يلجأ إلى مثل هذه الخطوة الكارثية إذا تواصلت المحاولات لهزيمته.