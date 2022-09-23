مصايف الإسكندرية: الشواطئ مستمرة في استقبال المصطافين رغم انتهاء الصيف

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، عن استمرار توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في آخر أيام الأجازة الصيفية، مؤكدة أن الشواطئ ما زالت تعمل لاستقبال الزائرين، بالرغم من انتهاء فصل الصيف.

وبلغت درجة الحرارة اليوم، بحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، 28 مئوية، مع استمرار رفع الراية الخضراء في القطاع الشرقي و رفع الراية الصفراء في القطاع الغربي، واستمرار غلق شاطئ النخيل بالعجمي لخطورته على الزائرين.

نسب الإشغال منخفضة في شواطئ الإسكندرية

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن نسب الإشغال منخفضة مقارنة بالفترة الماضية، حيث أن التوافد على الشاطئ بسيط بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف واقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

تسهيلات مصايف الإسكندرية للمواطنين

وشددت إدارة المصايف على المصطافين بعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة، وذلك للحفاظ على المظهر العام للمحافظة والآداب العامة، كما حددت المحافظة عددا من الأرقام لاستقبال الشكاوى، بالإضافة إلى خاصية «Qr» التي تستخدم لتحديد عناوين الشواطئ على الخريطة.