«السياحة والمصايف» تحقق في شكويين ضد مطعمي فول وفلافل بالإسكندرية

تلقت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف عدة شكاوى ضد أشهر مطعمي «فول وفلافل»، في الإسكندرية، وهما مطعم «عم زغلول»، بالقرب من مجمع الكليات النظرية والعلمية بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى مطعم «محمد أحمد»، بمنطقة محطة الرمل، حيث اشتكى مواطنون من استغلال المطعمين للزبائن عبر تأجير الكراسي إلى جانب ارتفاع الأسعار عن المعدل الطبيعي.

مطعم «عم زغلول» برئ من تأجير الكراسي

ووفقاً لبيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، تم بحث الشكوى المقدمة ضد مطعم «عم زغلول»، والتي أفادت باستغلال المواطنين بتأجير الكراسى لهم.

وأضاف البيان أنه تم المرور علي المنشأة و تبين أن الكراسي تتبع الكافيتريا التى بجواره وتم التنبيه بعدم تحصيل مقابل إيجار الكرسي وتحصيل قيمة ما يطلبه المواطن فقط، كما تم ترك إخطار حضور للمدير المسئول بالكافيتريا لاعتماد قائمة الأسعار من الإدارة العامة للسياحة.

عدم وجود قائمة أسعار في مطعم «محمد أحمد»

وأوضحت السياحة، في بيان اليوم، أنه تم بحث شكوى ضد مطعم «محمد أحمد»، والتى أفادت باستغلال المواطنين و المغالاة فى الأسعار، حيث تم المرور عليه وتبين عدم وجود قائمة أسعار للمنشأة، وتم ترك إخطار حضور للمدير المسئول بالمنشأة لاعتماد قائمة أسعار كإجراء أولي وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضرا بالمخالفة.

أرقام الشكاوي ضد المطاعم والمنشآت السياحية في الإسكندرية

وأكدت الإدارة على استمرار الحملات التي تستهدف جميع المحال العامة والمقاهى والكافيتريات بهدف التأكد من الالتزام بالبيع وفقا لقوائم الأسعار مع استعداد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى: 01270746490 - 01289252668 ، أو عبر موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg .