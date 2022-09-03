السياحة والمصايف بالإسكندرية: إقامة أول دوري لكرة الطائرة الشاطئية قريبا

لم تقف شواطئ الإسكندرية على حد احتضان أول ملعب كرة قدم شاطئية مسبقا، بل انتهجت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خطوات جديدة للاهتمام بكافة الرياضات الشاطئية لعل أبرزها هو ما جرى عبر افتتاح ملعب لكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ إسحاق حلمي بكورنيش سيدي بشر.

التشجيع على ممارسة الرياضة على شواطئ الإسكندرية

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، أن الهدف من إقامة الملاعب الرياضية على شواطئ الإسكندرية هو التشجيع على ممارسة الرياضة وإظهار شواطئ الإسكندرية بمظهر متحضر يجذب الجمهور ويظهر شواطئ المحافظة بشكل لائق، وأيضا مساعدة الاتحادات لاكتشاف اللاعبين الموهوبين بالإسكندرية.

وأشار إلى أن افتتاح ملعب كرة الطائرة استكمالا لافتتاح وتشغيل ملاعب الراكيت وكرة القدم الشاطئية، كما سيتم قريبا إقامة أول دوري للكرة الطائرة الشاطئية بالإسكندرية بعد التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة.

افتتاح أول ملعب لكرة الطائرة الشاطئية

وكان جرى الافتتاح لملعب جديد من نوعه في عروس البحر الأبيض المتوسط، أمس عبر إقامة مباراتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين لبعض فرق الأندية الكبرى بالإسكندرية، وذلك ممزوجا بحفل به عدد من الفقرات الفنية والغنائية، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وقيادات منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، والكابتن هشام رضوان رئيس منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، والكابتن علي جوهر، الحكم الدولي وسكرتير لجنة الحكام، والكابتن جمال عبد الناصر، الحكم الدولي.

شهد الحفل عددا من الجمهور من هواة اللعبة ومجموعات كبيرة من المصطافين وتضمن حفل الافتتاح، عرضا لفرقة الفنون النوبية، وأعقبه توزيع الدروع على اللاعبين والحكام والأجهزة الفنية.