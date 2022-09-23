هل يجوز الصلاة علي النبي أثناء السجود؟.. أزهري يجيب

هل يجوز الصلاة علي النبي اثناء السجود؟، سؤال يتردد في أذهان الكثير من المسلمين، وخاصة من يحرصون على أداء الصلاة بخشوع، ما يضمن لهم أن نيل الثواب كاملا فهي من أهم العبادات في الإسلام.

هل يجوز الصلاة علي النبي اثناء السجود؟

وقال عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إجابة سؤال هل يجوز الصلاة علي النبي اثناء السجود؟، تأتي في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» «سورة الأحزاب آية رقم 56»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» (رواه مسلم وغيره).

ووفقا لذلك فإن الصلاة على النبي من خير ما يقوم به الإنسان، ولا حرج في ذلك أثناء السجود، بل إنه من الأمور المستحبة لما فيها من منفعة كبيرة تعود على الإنسان، وفقا لما قاله لاشين.

في السجود يكون العبد قريبا من ربه

وردًا على سؤال هل يجوز الصلاة علي النبي أثناء السجود؟، أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، أنه أثناء السجود يكون العبد قريب جدا من الله عز وجل، لذا فمن المستحب أن يردد العبد في هذه اللحظة كل الأذكار المفضلة عند الله عز وجل ويأتي في مقدمتها الصلاة على النبي.

وبالنسبة لسؤال هل يجوز الصلاة علي النبي أثناء السجود؟، أوضح لاشين أن الصلاة على النبي تعد من الأدعية، وأن الدعاء من الأمور المحببة أثناء السجود، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم».