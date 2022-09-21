تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين).. 435 درجة لـ«العلمي»

تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها المتنوعة، نسب القبول في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق، في التقرير التالي.

435.00 درجة حد أدنى لطلاب الشعبة العلمية للالتحاق بكلية الشريعة والقانون (انتظام)

وبالحديث عن تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، لا بد من الإشارة إلى أن الكلية تقبل الطلاب الثانوية الأزهرية من مختلف الفئات والشعب، «علمي وأدبي وشعبة إسلامية»، بنسب قبول مختلفة.

وجاء الحد الأدنى لـ تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية، (انتظام) إلى 435.00 درجة، أما عن نظام الانتساب، فيتم قبول الطلاب الحاصلين على درجة 387.00 كحد أدنى.

436.00 درجة حد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الشريعة والقانون (انتظام)

أما عن تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للشعبة الأدبية، فتصل إلى 436.00 درجة كحد أدنى، أما نظام الانتساب، فيقبل طلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 390.00 درجة كحد أدنى.

تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للشعبة الإسلامية

وفيما يتعلق بطلاب الشعبة الإسلامية، فجاء الحد الأدنى للقبول بـ تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، 475.00 درجة، بنظام (انتظام).

ولا تشمل الدراسة بكلية الشريعة والقانون، نظام الانتساب لطلاب الشعبة الإسلامية.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر، أعلنت أمس الثلاثاء، عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة المختلفة للطلاب الثانوية الأزهرية بشعبها الـ3، للعام الدراسي 2022 - 2023.