مصرع طفل وإصابة والدته وأشقائه الثلاثة في تصادم سيارتين بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، فيما أصيب 4 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية الكرنك في أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المركز وقنا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل حادث مروع في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بجوار كمين قرية الكرنك على الطريق الصحراوي الغربي في أبوتشت شمال محافظة قنا.

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم

ولقي طفل يدعى «إبراهيم سمير»، 13 عاما، مصرعه، بينما أصيبت والدته «سامية سعيد محمد إبراهیم»، 42 عاما، بكدمات بالبطن، و3 أشقاء له وهم «ملك»، 7 أعوام، كسر بالساق الأيمن، و«نورا»، 8 أعوام، خلع بالكتف الأيمن، و«صلاح»، 6 أشهر، نزيف بالبطن.

وتبين بحسب التحريات الأولية أن السيدة وأطفالها مقيمين في شبرا الخيمة بالقاهرة، وأثناء قيادة السيارة الملاكي اصطدمت بأخرى ربع نقل ما أدى إلى مصرع طفلها وإصابتها والأبناء الثلاثة الباقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت، والمصابون إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تقرير المرور حول السبب وراء الحادث.