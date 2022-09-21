بتر ساقي شخص بعد سقوطه من قطار بمحطة أبوتشت في قنا

أصيب شخص في حادث قطار، اليوم الأربعاء، بمحطة سكة حديد أبوتشت، وجرى نقله إلى مستشفى المركزي، وتم بتر ساقيه، فيما لم تتأثر حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري من الحادث.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا، يفيد بإصابة شخص إثر سقوطه من القطار بمحطة سكة حديد أبوتشت، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

الراكب سقط من القطار

وتبين أن الراكب المصاب، يدعى علي الطيب علي، 50 عامًا، ومقيم بمحافظة أسوان، وفي أثناء تحرك القطار من على المحطة، كان متواجدًا على الباب ما أدى إلى سقوطه، وجرى نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتم بتر ساقيه، وجاري إخطار ذويه في أسوان.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إعداد تقرير طبي مفصل

كما كلفت مستشفى أبوتشت، بإعداد تقرير طبي مفصل حول إصابة الراكب وإرساله بشكل سريع، وكلفت مباحث المركز سرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت محافظة قنا، شهدت في شهر سبتمبر الجاري، واقعة وفاة شخص في محطة نجع حمادي، وآخر بمحطة دشنا في حوادث قطارات .