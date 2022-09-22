استئصال ورم ضخم برئة مريضة في مستشفى جامعة قنا.. وزنه 10 كيلو جرامات

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في قنا، نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة، في إنقاذ حياة مريضة عمرها 35 عاما، بعد استئصال ورم ليفي ضخم من الرئة اليسرى وزنه حوالي 10 كيلو جرامات.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

آلام شديدة بالصدر وصعوبة في التنفس

وقال الدكتور محمود خيري، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جلمعة قنا، إن المريضة وصلت المستشفى وهي تعانى من آلام شديدة بالصدر وصعوبة بالتنفس، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وبمناظرة أشعة الصدر تبين وجود ورم كبير على الرئة اليسرى، وتم تحضيرها ودخولها للعمليات واستئصال الورم كليا بنجاح.

الفريق الجراحي للعملية

وضم الفريق الجراحي بمستشفى قنا الدكتور محمد عبد الباري الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيبة شيماء أحمد مسلم أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبدالمعطي طبيب مقيم بالقسم، والدكتورة ساندي عادل طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر.

المريضة خرجت من المستشفى وحالتها جيدة

وقال الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم، إن المريضة خرجت من العمليات وهي في صحة جيدة، وتمت المتابعة بالمستشفى حتى خرجت المريضة.