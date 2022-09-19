تفاصيل زيارة وزير الاتصالات إلى قنا.. افتتاح مكاتب بريد تكنولوجية للتيسير على المواطنين

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، 3 مكاتب للبريد بالمحافظة، وهي مكتب بريد أبوالجود بمركز قوص ومكتب بريد قرية الأشراف بمركز قنا ومكتب بريد مدينة قنا الجديدة، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

وزير الاتصالات يزور قنا

استهل وزير الاتصالات زيارته لمحافظة قنا بافتتاح مكتب بريد أبو الجود بمركز قوص، والمقام على مساحة 80 مترا، ويضم ماكينة ATM، ويخدم حوالي 8 آلاف مواطن، كما افتتح أيضا مكتب بريد قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، والذي تم تطويره مؤخرا، ويقع على مساحة 100 متر، وتم تزويده بماكينة ATM للتيسير على حاملي بطاقات البريد المصري في صرف مستحقاتهم، ويخدم حوالي 40 ألف مواطن من أهالي قرية الأشراف، كما تم افتتاح مكتب بريد مدينة قنا الجديدة المقام على مساحة 216 مترا، ويخدم حاليا حوالي 7 آلاف مواطن من سكان المدينة.

وتؤدي جميع هذه المكاتب خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، كما أن هذه المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.

تطوير القطاعات البريدية المختلفة

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعمال التطوير التي شهدتها مكاتب البريد تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية للبريد لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن مراكز الخدمات البريدية المتكاملة هي واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية في سهولة ويسر، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

188 مكتب بريد في قنا

من جانبه أشار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى أن المحافظة تضم 188 مكتب بريد بمختلف القرى والمراكز، بالإضافة إلى 3 سيارات متنقلة لتقديم الخدمات البريدية، وتم تطوير 164 مكتبا منها، ومن بينها 68 مكتبا تم تطويرها من خلال مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم تزويد مكاتب البريد المطورة بعدد 105 ماكينات ATM، منها 75 ماكينة تقدم خدمات الإيداع والسحب، وجار دعم المكاتب الأخرى بعدد 49 ماكينة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة الخدمات وخلق مجتمع رقمي.

وأشاد «الداودي» بالجهود التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها ودعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة، وحرصها على تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب بما يساعد المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة دون عناء، ويؤكد قدرة الدولة على تقديم العديد من الخدمات المميكنة وتطبيق النظم الإلكترونية في مختلف المجالات.

تطوير 3386 مكتب بريد بالجمهورية

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق إنه تم الانتهاء من تطوير 3386 مكتب بريد على مستوى الجمهورية من إجمالي 4000 مكتب، كما تم استحداث 200 مكتب بريد جديد، مضيفا أن البريد المصري يساهم بقوة في مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل 52 مركزا في 20 محافظة، يتم خدمتها من خلال 853 مكتب بريد، إلى جانب 333 مجمعا خدميا منتشرة بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 676 مكتب بريد حتى الآن بنسبة إنجاز تصل إلى 80%.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء بنهاية العام الحالي من تطوير جميع المكاتب التي تقع في نطاق المبادرة، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح مكاتب البريد وجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات.