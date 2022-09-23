وزارة التعليم: ما يتردد حول تأجيل الدراسة مجرد شائعات

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2023، مؤكدة أن كل ما يثار حول تأجيل الدراسة عار تماماً عن الصحة، وأن الدراسة سوف تبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2023 في موعده

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن بداية العام الدراسي الجديد 2023 ستكون في الموعد المحددة سلفا في الخريطة الزمنية، لافتة إلى عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها تسعي إلى بداية عام دراسي جديد مميز وتقديم مستوى تعليمي عالي الجودة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

إجراءات صارمة ضد كورونا تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية والجهات المعنية سيقومان بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم المدارس ومحيطها وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه، للحد من كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، للاطمئنان على صحتهم.

طبيب زائر في كل مدرسة تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير طبيب زائر لكل مدرسة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، للاطمئنان على الطلاب طوال اليوم الدراسي، مؤكداً أنه سيكون هناك غرف عزل كورونا داخل المدارس، لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، منوهاً إلى أن جميع المدارس جاهزة تماماً لبداية الدراسة.